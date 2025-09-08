声優、そしてアーティストとして活躍する早見沙織が、アーティストデビュー10周年を記念するライブ「HAYAMI SAORI 10th Anniversary Live "HAYAPOP"」を2025年9月21日(日)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。会場販売のオリジナルグッズが公開された。早見沙織のアーティストデビュー10周年を記念したアニバーサリーライブは、早見本人がつけた"HAYAPOP"というライブタイトルをコンセプトに、セットリストにはデビューからの