お笑いタレントの大竹まこと（７６）が８日、文化放送の「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。メガヒット映画「国宝」について「最後がいい」などいろいろなウワサを聞き、映画を見に行ったことを報告した。映画は３時間の超大作で「私、トイレも大丈夫だったんです。３時間全然平気だったんですけど」というが「最後、そろそろ終わりだなって時に、席を立ちましたね」と告白。これには共演した阿佐ヶ谷姉妹も声をそろ