長年にわたり日本の映画・ドラマ界で活躍し、近年は海外にも活動の幅を広げる西島秀俊さん。念願の真利子哲也監督とのタッグが叶った新作、さらに見据える未来についても伺いました。近年、西島秀俊さんの国際的な活躍が目覚ましい。2022年に、主演映画『ドライブ・マイ・カー』がアカデミー賞国際長編映画賞を受賞。2024年には、アメリカの気鋭スタジオ「A24」製作によるApple TV＋配信ドラマ『サニー』に出演。最新作は、ニュー