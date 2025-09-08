愛知と三重で今シーズン初めての“学級閉鎖”です。三重県によりますと、学級閉鎖になったのは、亀山市立亀山中学校の1年生の1クラスで、生徒21人が発熱などかぜの症状を訴えていて、9月8日、このうち17人が欠席したということです。欠席した生徒のうち、8人がインフルエンザと診断されていて、9月9日から2日間、学級閉鎖とすることを決めました。また愛知県でも、常滑市にある「風の丘こども園」で4歳児のクラスの4