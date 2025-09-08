福岡市の女性が現金およそ7500万円をだまし取られるなど、投資詐欺の被害が相次いでいます。警察によりますと、福岡市の54歳の女性はことし2月、マッチングアプリで知り合った会社経営者を名乗る相手から「必ずもうかる」と言われ、暗号資産での投資話を持ちかけられました。「一緒に投資して、いずれ一緒に会社を立ち上げよう」などと言われ、女性は指示された振込先に送金を続け、20回にわたり合わせて現金およそ7500万円をだま