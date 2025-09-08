全日本大学野球連盟は８日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。新たに１６人が加わり、計２０人となった。東都大学リーグの青学大から中西聖輝投手、ヴァデルナ・フェルガス投手、小田康一郎内野手の３人。亜大からは、斉藤汰直、山城京平の両投手が名を連ねた。東京六大学リーグでは、大学日本代表の主将を務めた法大・松下歩叶内野手、東大・酒井捷外野手が提出を済ませた。