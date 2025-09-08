女優・上野樹里とバンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱が、仲良し夫婦ショットを見せた。８日にインスタグラムで「のだめコンサート台湾公演、昨日無事に３公演が終了しました！」と伝えた和田。「僕は初日一発目のステージで涙腺が崩壊してしまった。想定外のところでお客さんが沸いてくれたり、笑ってくれたり…キャストの皆さんが素晴らしかったことは言うまでもないけど、正に台湾のお客さんと共に作り上