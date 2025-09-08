気象庁によりますと、9月5日県内に接近した台風15号にについて気象庁は8日、牧之原市から吉田町にかけて発生した突風は竜巻と認められると発表しました。その強さは、風速75メートルと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF3に該当するということです。今回、突風をもたらした現象を竜巻と認められるとしたことについて気象庁は、突風発生時に活発な積乱雲が通過中だったこと、突風発生時に異動する渦を撮影した画像