（スタジオ解説）（伊藤 薫平 キャスター）ここからは台風15号をどうする生活再建ということで、被災者支援のスペシャリスト･ 永野 海 弁護士に解説していただきます。よろしくお願いします。（永野 海 弁護士）お願いします。（伊藤 薫平 キャスター）「防災弁護士」とも呼ばれる永野さんですが、大きな災害が発生するたびに、現地で被災者の生活再建の相談に乗ってこられました。今回も発生翌日に牧之原市に入られた