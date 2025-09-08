【ポイント】・秋雨前線が停滞。今週は雨が降りやすい・9日（火）も晴れ間が出る、関東〜九州も天気急変、局地的に激しい雷雨も・厳しい残暑、東海は体温並み・水がめにとっては恵みの雨か【全国の天気】秋雨前線が本州付近に停滞するため、9日（火）は前線に近い東北南部〜北陸、九州北部で雨が降りやすいでしょう。晴れ間が出る関東から、九州の太平洋側も天気が変わりやすく、午後は局地的に激しい雷雨がありそうです。落雷や竜