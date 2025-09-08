8日午後、東京・池袋駅近くで、ミキサー車が横転する事故がありました。警視庁などによりますと、8日午後2時ごろ、豊島区東池袋の交差点で、ミキサー車が横転し、運転手の50代の男性が一時車内に閉じ込められました。男性は、ケガをしていますが命に別条はないということです。積載物が道路に散乱しましたが、巻き込まれた人は、いないということです。