ABCテレビの人気料理番組「DAIGOも台所」がプロデュースした『おいしい★おせち』が、2025年9月8日（月）より先行販売スタート。黒豆や伊達巻など定番47品に加え、番組講師陣と山本ゆりさんが監修した特別メニュー4品を詰め込んだ豪華二段重です。早割キャンペーンでは6％オフの税込28,000円で手に入るチャンス。ここでしか味わえない華やかなおせちで、新年を迎えませんか？ こだわりの二段重、全51品を