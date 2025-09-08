元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が６日、自身のインスタグラムを更新。人生初のエスコンフィールドでの観戦を報告した。キャップ、ユニホームにデニム、応援ミニバットを手にした姿とともに「美味しいもの食べれて、素敵な演習見れて、ホームランまで見れて大満足シーズン終盤戦、まだまだ諦めないぞー！」とつづった。コメント欄などでは「うわ〜！みさきち、凱旋」