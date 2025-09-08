私（ユウキ母）は、夫と高校2年生の長男・ユウキと中学生の次男との4人家族。ユウキはサッカー部に所属しており、毎日朝練やら午後練やら、試合やらで大忙しです。昨年秋頃に初めての彼女ができたそうですが、なかなかゆっくり会える時間がない様子。高校生なんてそんなものよね……温かく見守っていこうと思っていました。そんなユウキが、最近お小遣いを貯めているようなのです。次男の話によると、初デートに向けての行動のよう