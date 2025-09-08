より実践的な学びの場を提供します。岡山市中区の医療専門学校で、県内初となる、病室を再現したシミュレーションルームの運用が始まりました。 【写真を見る】医療専門学校に病室を再現シミュレーションルームで実践的な学びを本格的な医療機器を設置【岡山】 「体温上昇、呼吸数も増加。ブドウ糖（点滴）してみますか」 （竹内大樹キャスター）「本格的な医療機器が並ぶこちらの部屋、実