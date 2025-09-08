Nissyこと西島隆弘の公式Instagramが、9月8日（月）に更新。西島が声帯の手術を受けたと報告した。【写真】手術の終了を報告した西島隆弘の投稿■本人の直筆メッセージも今年3月に全国6都市を巡る、自身2度目の6大ドームツアー「Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR」を完走した西島。実は昨年1月に声帯炎を発症していたと告白し、今回で三度目となる声帯の手術を受けたことがこの日明らかに