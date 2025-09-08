Í¥²í¤ÊÁ¥¾å¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÍá°á»ÑÈäÏª½÷Í¥¤ÎÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®(51)¤È¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ëº§µ­Ç°Æü¤Ï¸¤¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ü¥¤¥×¥é¸«¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£(2¿Í¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£K-POP¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBOYS II PLANET¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Íá°á¤òÃå¤Æ¹Á¤ËÎ©¤ÄÎÃ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£É×¤ÎÀõÌî¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É