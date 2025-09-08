医学部進学から5年…ラクビー選手を引退し、医学部に進学―。7日に33歳の誕生日を迎えた近影に反響の声が寄せられている。「33歳になりました。医学部も気付けば5年生となり、毎日病院実習の中で医療の現場の雰囲気や臨床の知識を学ばせていただくという、充実した日々を過ごしてます」と、インスタグラムで近況を報告したのは、ラグビー元日本代表の福岡堅樹さん(福岡県古賀市出身)。続いて「今年1年もしっかり勉強に励みつつ