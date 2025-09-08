福岡管区気象台防災コメント（8日午後3時43分）＜防災事項＞大雨注意報を発表している市町があります。「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表中です。対馬海峡の前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は、9日にかけて対馬海峡へ停滞し、10日は九州北部を南下する見込みです。このため、10日にかけて、大気の状態が非常に不安定な状態が続く見込みです。