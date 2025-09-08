もうすぐ「お月見」の季節ですが、月が地球の影に入る「皆既月食」が広島の空でも見られました。真夜中に繰り広げられた天体ショーをご覧ください。 ９月８日午前１時半ごろ。南西の空に浮かんだ月が、黒い影に覆われ始めました。一部が欠けたように見える「部分月食」の状態です。 ■呉市かまがり天体観測館山根弘也館長「いま一割くらい欠けたぐらいですかね」呉市蒲刈町にある天体観測館です。３年ぶりの皆既月