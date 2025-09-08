8日未明に全国各地で皆既月食が観測されました。天文台を併設した熊本県南阿蘇村のホテルでは宇宙の神秘を楽しむ宿泊客の姿がありました。 【写真を見る】「すごく綺麗」「来て良かった」熊本からもばっちり見えました！皆既月食 「すごく綺麗」 「南阿蘇ルナ天文台オーベルジュ森のアトリエ」では、宿泊客が皆既月食を観察しました。皆既月食とは太陽と地球、そして月が一直線に並ぶことで月が完全に地球の影に覆われる