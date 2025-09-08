金の価格が最高値更新です。大阪取引所で取引されている金の先物価格は先週末に比べて165円上昇し、1グラムあたり1万7253円と終値として2営業日連続で最高値を更新しました。また、田中貴金属が発表する金の小売り価格も2営業日連続で最高値を更新しています。先週末のアメリカの雇用統計が市場予想を下回り、中央銀行にあたるFRBが今月利下げに踏み切るとの見方が広がり、比較的安全な資産とされる金を買う動きが強まりました。外