台湾の検察当局に汚職の疑いで逮捕、勾留されていた民衆党の前のトップ・柯文哲氏がきょう午後、保釈されました。きょう午後に保釈されたのは台湾の第2野党・民衆党の前のトップ、柯文哲氏です。柯文哲氏は去年8月、台北市長在任中に企業側の陳情に応じて商業施設の容積率を大幅に増やして便宜を図り、賄賂を受け取ったとして収賄の罪などで起訴されました。検察側はこれまでに懲役28年6か月を求刑していましたが、台北の裁判所が