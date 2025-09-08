国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は8日、滋賀県長浜市の豊公園自由広場特設会場などで会期前競技が行われ、ビーチバレーの少年男子は神谷、藤平組（愛知・碧南工科高）と菰田、立石組（佐賀商高）、少年女子は橘（京都・福知山成美高）井上（京都橘高）組と舟山、高野組（福島・聖光学院高）が準決勝で勝って9日の決勝に進んだ。