血液から採取した細胞に、人工的に合成したリボ核酸（RNA）を入れる安全性の高い手法で、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を効率的に作製することに成功したと、京都大iPS細胞研究所などのチームが8日、英科学誌に発表した。この細胞から角膜上皮組織を作製できることも確認でき、再生医療への応用が期待できるという。iPS細胞は、皮膚や血液などの細胞に遺伝子を人工的に入れ、体のさまざまな組織などに変化する能力を持つ状態に