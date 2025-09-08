石破首相は８日、全国知事会の阿部守一会長（長野県知事）ら８県知事と首相官邸で面会し、自身が力を注いできた地方創生を巡って意見交換した。知事から地方の実情を聞いて、今後の政府の施策に反映させる狙いがある。今後、さらに２回ほど意見交換の場を設け、合計約３０人の知事が参加する予定だ。首相が退陣を表明する前から開催が調整されていた。首相は安倍内閣で初代の地方創生相を務め、石破内閣でも地方創生を重点施