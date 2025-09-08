タカラトミーは、2025年7月19日に発売した「グランドモールトミカビル」で子供がけがをする事故が発生したため、自主回収すると発表しました。発表によりますと、このおもちゃの中央にある「らせんエレベーター」の回転部分から子供がミニカーを取ろうとして指を挟んでけがをする事故が、8月に2件発生したということです。また、商品のアンケートに対しても、指を挟んだという回答が7日までに12件あったということです。自主回収は