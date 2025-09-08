プロ志望届を提出した湘南学院の油田瑛太（左）と川崎総合科学の小宮悠瞳日本高野連は８日、湘南学院の油田瑛太＝１９０センチ、７６キロ、左投げ左打ち＝、川崎総合科学の小宮悠瞳（ゆめ）＝１８０センチ、７０キロ、左投げ左打ち＝がプロ志望届を提出したと発表した。浜中出身の油田は、１年秋から主戦として頭角を現した。長身からの角度のある直球と、多彩な変化球を自在に操る。大師中出身の小宮は最速１４２キロを誇り、