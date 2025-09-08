能登半島地震で被災した石川県輪島市の和菓子店が8日、能登の逸品を集めた新店舗をオープンさせました。 輪島で110年以上前から続く和菓子の老舗「中浦屋」。店が被災し、商品は地震前の1割ほどしか製造出来ない状態が続いています。 こうした中、輪島市内の仮設商店街でオープンしたのは、自社の和菓子に加え、輪島塗の箸や珠洲の塩など能登の逸品を集めた新店舗です。畑中塗箸店・畑中 康則 さん：「お箸をお