ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、9月8日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演。石破茂首相が辞任を表明するに至った背景について解説した。 角谷浩一「（首相辞任の）大きなきっかけになったのは先週、ベテラン6人が総裁選の投票の是非を決める前に辞