大分県大分市で1人暮らしをしていた五條堀美咲さんが行方不明になってから9月25日で9年です。 県警は8日定例会見で改めて情報提供を呼びかけました。 行方不明の五條堀美咲さんの情報提供呼びかけるチラシ 行方不明になっているのは大分市横尾のアパートで1人暮らしをしていた五條堀美咲さん、現在は33歳です。 2016年9月25日の午後11時半ごろ、当時24歳だった五條堀さんは自宅で友人と別れて以降、突如