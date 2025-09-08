災害時の情報発信を目的に大分県杵築市で県内4局目となるコミュニティーFMが開局しました。 8日、開局したコミュニティーFM「エフエムきつき」は県内では4局目のコミュニティーFMとなりました。 ケーブルテレビ事業を行う杵築市総合振興センターが運営していて放送エリアは旧杵築市内を中心としたおよそ1万2800世帯です。 災害時の情報発信の強化が目的で、避難情報やライフラインの情報などを24