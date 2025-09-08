菅野智之 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月7日(日本時間8日)ボルチモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャース＠オリオールパーク＞ 35歳のオールドルーキー・菅野智之 夢を叶えた右腕 巨人のエースがついに海を渡った オリオールズの菅野智之投手(35)が、本拠地で行われたドジャース戦に先発登板。 メジャー初対戦となる大谷翔平投手(31)に2ホー