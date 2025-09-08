自作の紙芝居を使って、地域の子どもたちに防犯の大切さを伝える女子高校生に、警察から感謝状が贈られました。 8日、警察から感謝状が贈られたのは、福岡県うきは市の高校生、伊藤亜里彩さんです。伊藤さんは「子どもたちの犯罪被害を減らしたい」という思いから、去年1月以降、警察とともに近くの保育園や小学校で防犯教室を20回以上行ってきました。防犯教室では、子どもたちの年齢に合わせた自作の紙芝居を使います。犯罪に