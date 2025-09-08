ジェイリースFC サッカー九州リーグの最終節が福岡市で行われ、ジェイリースFCが悲願の初優勝を果たしました。 創部8年目のジェイリースFCは、7日宮崎のヴェロスクロノス都農と対戦し、2対1で勝利。悲願の初優勝を飾りました。 ジェイリースFC この優勝で、JFL昇格をかけた「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ」への出場権を獲得しました。 大会は1