◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―南アフリカ（８日・沖縄セルラー那覇）開幕４連勝をかけた南アフリカ戦は１回が終了し、２―０とリードしている。先発・中野大虎投手（大阪桐蔭）が３者連続三振で順調な立ち上がりを見せると、直後の攻撃で１死三塁のチャンスから高畑知季遊撃手（東洋大姫路）が中犠飛を放って先制。その後も連打でさらに１点を追加し