サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督は８日、千葉市内で行われたＰｒｏライセンス講習会後に取材に応じ、長期離脱から復帰したリバプールのＤＦ清水梨紗について言及した。清水は昨年７月２５日、パリ五輪初戦のスペイン戦（１●２）で右膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂。ウェストハムからマンチェスターＣへ移籍したばかりだったが、長期離脱を余儀なくされた。今季のプレシーズンマッチで復