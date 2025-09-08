貴州省貴安新区の貴安スーパーコンピューターセンター。 （貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽9月8日】中国はここ数年、アニメ映画「ナタ魔童の大暴れ」（ナタ2）やSF映画「流転の地球2」などの大作映画が爆発的な人気を集めている。これらの作品で、圧倒的な映像美と特殊効果を支えているのが、中国南西部の山間部に位置する貴州省貴安新区のスーパーコンピューターセンターだということを、観客は意外に知らないかもしれない。