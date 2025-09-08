ドル指数は小幅に低下、引き続き１０日線を下回る＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、上昇から低下へと転じている。東京午前には９７．９４２まで一時上昇した。石破首相の辞任表明を受けた円売り・ドル買いの動きが全般的なドル買いに波及していた。しかし、ロンドン時間に入ると先週末終値９７．７６８を下回っている。ドル円はほぼ週明けの上昇を消しており、ユーロドルなどは高値を伸ばしている。ドル指数は９７．