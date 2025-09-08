高校野球の秋季県大会の組み合わせ抽選会が、８日に静岡市内で行われた。大会は１３日に開幕し、４０チームが出場。上位３校には、来年センバツ出場につながる東海大会出場権が与えられる。静岡商の初戦は１４日の草薙球場での御殿場西戦に決まった。静岡商は昨春から今夏まで５季連続で県大会ベスト８入りを果たしている。４強の壁を突破し、東海大会出場を目指して意気込んでいる。組み合わせ決定後、曲田雄三監督は「チー