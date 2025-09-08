女優の吉田羊が７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。「アンティークな着物が好き」という吉田はこの日、金魚柄の和服で登場した。福岡・久留米市出身の吉田。女優の道へ進む決意をしたときに母は「やると思っていたよ」と反対もせず送り出してくれたという。しかしＭＣの女優・井桁弘恵に「上京して離れるときさびしくなかったですか？」と尋ねられると「その話をすると泣いてしまうから