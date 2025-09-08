子どもたちに車内に閉じ込められた時の対応を学んでもらおうと、自動車販売会社が大分県内にある私立の幼稚園に絵本を贈りました。 大分市で贈呈式 この取り組みは、自動車販売の日産プリンス大分販売が初めて行ったものです。 今回贈られたのは「ぶたすけのラッパ」という絵本で、物語の中で車内に閉じ込められた時にクラクションを鳴らして助けを求める方法を描いています。 8日は大分市で贈呈式があり舘内哲