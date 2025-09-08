8日午後5時前、沖縄県那覇市の国際通りにあるホテルで、40代の男性が切りつけられる事件がありました。警察や消防によりますと8日午後5時前、那覇市の国際通りにあるホテルで「男性が刺された」と119番通報がありました。警察官が駆けつけると、40代の男性がホテルの客室内で血を流して倒れていたということです。男性は病院に搬送されましたが、容体はわかっていません。また、切りつけたとみられる男は、すでに確保されていると