エルサレムで8日、テロとみられる銃撃事件があり、イスラエルメディアは6人が死亡、10人が負傷したと報じています。イスラエルメディアによりますとエルサレムで8日、銃を持った2人がバスに乗り込むなどして発砲し、6人が死亡し、10人が負傷、そのうち5人が重傷だということです。犯人の2人は近くにいたイスラエルの兵士らに射殺されました。イスラエル軍はヨルダン川西岸のパレスチナ人、2人によるテロだとして捜索を行うため、複