前線や湿った空気の影響で、8日も関東では大気の状態が非常に不安定です。【映像】気象庁の予報を見るこの時間、関東の所々で激しい雷雨となっていて、埼玉県南中部と東京都多摩北部に大雨警報、先ほど東京23区西部に大雨・洪水警報が出ました。埼玉県や東京都内では、停電になっている所もあります。8日夜遅くにかけて関東甲信地方では非常に激しい雷雨の恐れがあり、土砂災害や急な河川の増水、道路冠水などに注意が必要