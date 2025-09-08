大分県に1000万円を寄付した大分市の男性が紺綬褒章を受章し、8日県庁で式典が開かれました。 男性は今回を含めてこれまで県や大分市に3500万円を寄付しています。 紺綬褒章を受章したのは学校やスポーツ施設で使う防球ネットなどを製造する会社の会長幾留勲さんです。 紺綬褒章は公益のために私財を寄付した個人や団体に贈られます。 幾留さんは2024年10月に県に1000万円を寄付し、8日は県庁で受章式が行われました。