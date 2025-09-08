エルサレムで銃撃事件が起き、少なくとも5人が死亡しました。犯人はパレスチナ・ヨルダン川西岸から来た2人組とみられ、その場で射殺されました。【映像】銃撃事件のあった現地エルサレムの様子イスラエルの警察は8日、エルサレム北部にあるラモットで銃撃事件があったと発表しました。イスラエルメディアは、車でやってきた2人組がバス停の付近で即席のサブマシンガンを発砲したとしています。これまでに少なくとも5人が死亡