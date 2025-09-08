8日、朝から長い行列ができていたのは東京・銀座。列は横断歩道を越えても続き、まだ先頭が見えません。座り込んでいる人や寝転んで待つ人の姿もあります。さらにもう1つ横断歩道を越えると、ようやく先頭が見えてきました。列の長さは約200メートルに達していました。一方、長蛇の列は渋谷でも。皆さんのお目当てはというと、腕時計ブランド「スウォッチ」と「オメガ」がコラボした新作“ムーンスウォッチ”。文字盤には、スヌー