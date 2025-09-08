tuki.の1stワンマンライブ『承認欲求爆発』の追加公演が、2026年3月4日にZepp Osaka Bayside、3月11日と12日にZepp Haneda (TOKYO)で開催される。 （関連：デビュー曲がストリーミング累計1億回再生突破tuki. “顔出しなし”中学生アーティストの価値観） 2026年2月11日に開催される初のワンマンライブ『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』は、チケットの一般発売と同時に即時ソール