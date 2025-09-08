成城石井では、2025年9月5日から18日の期間中、半期に一度の決算還元セール第1弾を開催しています。9月5日から11日は、限定大特価で下記6種類を販売中です。成城石井人気のメニューが特価に●成城石井スモークサーモンスライス 110g（1070円）●成城石井リッチテイストブレンド 450g（2042円）●成城石井手巻納豆三種ミックス 140g（1610円）●成城石井有機大粒むき甘栗 540g45g×12袋入（1178円）●成城石井メキシコ